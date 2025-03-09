Член комитета по международным делам и депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик поделился мнением о недавнем шаге французских властей. По его словам, использование прибыли от замороженных активов России для военной поддержки Киева может иметь серьезные последствия для Франции в будущем, пишет РИА Новости .

Основная опасность для Парижа заключается в том, что международные инвесторы могут пересмотреть свое отношение к европейским финансовым институтам как к надежным партнерам.

Такое мнение парламентарий высказал после заявления главы оборонного ведомства Франции Себастьяна Лекорню о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 195 миллионов евро.

Примечательно, что финансирование этих поставок планируется осуществить за счет доходов, полученных от российских активов, находящихся под санкционными ограничениями.

Белик подчеркнул, что западные страны крайне осторожно относятся к финансовым вопросам — предоставление средств всегда свидетельствует об их уверенности в положительном результате. По его мнению, нежелание Парижа выделять собственные средства Украине говорит о сомнениях в обещанной Киевом победе над Россией.