Первые деньги Украине за счет замороженных российских активов — как «мертвому припарка», и на обстановку на линии боевого соприкосновения они не повлияют, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«В лучшем случае они поддержат госсектор — на выплату зарплат бюджетникам. Что касается поставок вооружений, здесь потребуются средства на два порядка больше, чтобы хватало. Даже США сейчас, при Байдене, в последние недели наращивают поставки остатков вооружений: ракет, снарядов — буквально „поскребли по сусекам“. Все это за 2–3 месяца сгорит на линии фронта, и на этом все закончится», — сказал Косоруков.

Он подчеркнул, что речь идет о воровстве активов. Блокировка российских средств нарушает договоры о размещении в европейских банках. Использование процентов от этих средств для финансирования Украины также выходит за рамки правового поля.

«Мы будем судиться, подавать в различные инстанции. Чем больше таких шагов в сторону экспроприации активов — или даже их использования по своему усмотрению, как это происходит с частными и государственными активами, — тем больше это будет доказывать, что Европа ненадежный держатель инвестиций. Деньги будут утекать в развивающиеся страны: Китай, Индию, Бразилию, а частично даже в США», — отметил политолог.

Эксперт указал и на то, что доллар также перестал быть мировой резервной валютой. Теперь это инструмент идеологизированного глобального жандарма. Это уже не просто средство расчетов, а оружие.

«Такая ситуация — точка невозврата. Арест активов России в огромных объемах уже произошел. Если потребуется, Россия, как заявляли и Лавров, и Песков, готова экспроприировать западные активы на территории нашей страны. Общая стоимость этих активов превышает 300 млрд долларов. Если нужно, мы это сделаем. Око за око, зуб за зуб — новые правила международных отношений, как в старые времена, до Ялтинско-Потсдамской системы», — отметил политолог.

Он уточнил, что Запад украл деньги, но этим только навредил себе. Это разгоняет инфляцию, порождает недоверие, и самое главное — эти деньги не приводят к реальным результатам. На фронте США утвердили военный бюджет почти на 900 млрд долларов. Это просто зарплаты, откаты и колоссальные расходы на вооружение, которое могло бы стоить в разы меньше.

«Но победу в войне определяет не точность прицела или совершенство винтовки, а дух и готовность идти до конца. А с тем оружием, которое поставляет Запад, украинские солдаты, находящиеся в моральной панике, никогда не смогут победить. Еще хотелось бы отметить многочисленные скандалы в Пентагоне. Американские блогеры не раз обращали внимание на коррупцию: например, моток проволоки, который в Walmart стоит $50, Пентагон закупает за $20 тыс. Эта коррупция колоссальна. Поэтому огромные суммы денег не оказывают реального влияния на ситуацию», — заключил Косоруков.