Делегация России не направлялась в президентский дворец Долмабахче в Стамбуле

Делегация России собирается ожидать развития ситуации по переговорам не в офисе президента Турции в Стамбуле Долмабахче. Представители РФ отправились в другое место, рассказал ТАСС источник.

«Делегация РФ не поехала в президентский офис», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что время начала переговоров между Россией и Украиной не определили. Есть вероятность, что их перенесут на 16 мая.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры в Турции рассматривают, как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Задача делегации — установить прочный мир и достичь устранения причин конфликта.