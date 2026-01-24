сегодня в 12:07

Делегация РФ покинула отель перед вторым днем переговоров в Абу-Даби

Российская делегация, которую возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, покинула отель в Абу-Даби перед началом второго дня работы трехсторонней рабочей группы, занимающейся вопросами безопасности, сообщает РИА Новости .

Накануне в столице ОАЭ состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы, включающей представителей России, США и Украины, посвященное вопросам безопасности. Второе заседание запланировано на субботу, 24 января. По словам осведомленного источника, никто из представителей РФ, США и Украины «дверями не хлопал».

В российскую делегацию вошли представители руководства Минобороны РФ во главе с Костюковым.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе работы трехсторонней рабочей группы важно имплементировать «формулу Анкориджа».

