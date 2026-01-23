Песков о переговорах в Абу-Даби: важно имплементировать «формулу Анкориджа»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ход переговоров между Россией, США и Украиной, которые 23 января стартовали в Абу-Даби. По его словам, работа идет и продвигается, но важно имплементировать «формулу Анкориджа», пишет ТАСС .

«Работа ведется. Работа продвигается. Сейчас очень важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована», — подчеркнул Песков.

Песков также сослался на заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова, который сделал такой же акцент после переговоров президента РФ Владимира Путина со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом.

Ранее Ушаков отмечал, что в ходе обсуждений в Кремле с американскими представителями было в очередной раз подчеркнуто, что устойчивое урегулирование (конфликта на Украине — ред.) невозможно без решения территориального вопроса в соответствии с принципами, согласованными в Анкоридже летом 2025 года.

Все стороны переговоров согласились продолжить работу 24 января. По словам осведомленного источника, никто из представителей России, США и Украины «дверями не хлопал».

