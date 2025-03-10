Песков о британских шпионах: спецслужбы РФ делают все для безопасности страны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о выявлении вероятных шпионов в британском посольстве в Москве, заявил, что российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности страны, сообщает газета «Известия» .

Как сообщили в ФСБ, второго секретаря посольства Великобритании в Москве Алкеша Одедру и супруга первого секретаря политического отдела посольства Майкла Скиннера лишили аккредитации в России. Они указали недостоверные данные о себе и попали под подозрение в шпионаже.

«В данном случае наши специальные ведомства выполняют свою работу, обеспечивают безопасность Российской Федерации. Делается все, что должно», — сказал Песков.

В связи с инцидентом МИД РФ вызвал представителя посольства Британии.