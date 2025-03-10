Британского дипломата вызвали в МИД РФ из-за пойманных шпионов

В российском МИД сообщили о вызове представителя британского посольства из-за подозрений в шпионаже, пишет «Царьград» .

Министерство иностранных дел РФ проинформировало о приглашении представителя британской дипломатии в ведомство.

Причиной стало подозрение в шпионаже, а именно лишение аккредитации сотрудника посольства Великобритании в Москве из-за обнаруженных признаков разведывательной деятельности.

«В МИД России в связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности вызван представитель посольства Британии в Москве», — отмечается в заявлении дипведомства.