Дела плохи: над российскими релокантами в США нависла угроза депортации

По его словам, ужесточение американской миграционной политики сейчас привело к тому, что россияне находятся под угрозой депортации.

«Настроение у большинства российских релокантов в США, насколько мы понимаем, в настоящее время не очень хорошее. В первую очередь из-за ужесточения миграционной политики администрации США, в том числе в отношении российских граждан. Многие находятся под угрозой принудительной депортации», — заявил Марков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил сожаление из-за того, что США постепенно уходят от соглашений, которые обсуждались в американском Анкоридже на Аляске. Вашингтон делает вид, что ни о чем с Москвой не договаривался.

