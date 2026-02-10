сегодня в 18:29

Эксперт Мухин: США делают вид, что не достигли с РФ договоренностей в Анкоридже

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил сожаление из-за того, что Соединенные Штаты поэтапно уходят от соглашений, которые обсуждались в американском Анкоридже на Аляске. Вашингтон делает вид, что ни о чем с Москвой на той встрече не договаривался, рассказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.

Лавров отметил, что США и дальше вводят санкции против РФ. Они продолжают давить на торговых партнеров России, охотятся за танкерами с нефтью.

Мухин объяснил, что Соединенные Штаты ведут свою игру.

«Они делают вид, что „ни о чем в Анкоридже не договаривались“, что лишний раз подтвердило устоявшееся мнение российской стороны, что „Западу верить нельзя“», — рассказал политолог Общественной Службе Новостей.

В ответ власти РФ предлагают сфокусироваться на «результатах на поле боя». Такое решение Мухин считает консенсусным.

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп встретились в Анкоридже 15 августа 2025 года. Саммит шел 2 часа 45 минут.

