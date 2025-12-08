«Декольте танцевало»: Кулебу сняли на видео с «пьяненькой» возлюбленной

Кулебу сняли на видео с «пьяненькой» возлюбленной и ее «танцующим декольте»

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оказался в центре скандала после того, как в Сети появились кадры его отдыха с гражданской супругой Светланой Павелецкой на концерте певца Монатика. Поведение пары возмутило украинцев на фоне продолжающихся боевых действий, сообщает SHOT .

На видеозаписях, активно распространяемых в социальных сетях, запечатлены 44-летний экс-глава МИД и его спутница во время посещения вечеринки. Кадры, в частности, запечатлели, как Светлана Павелецкая танцует под музыку, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Она была в платье с декольте, которое подчеркивало ее бюст.

«Декольте Светланы танцевало вместе с ней под треки Монатика — вероятно, после нескольких бокальчиков алко», — заметили журналисты.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и критику со стороны граждан Украины, которые считают подобное поведение чиновников недопустимым в период, когда страна переживает военный конфликт.

Кулеба расстался с бывшей супругой Евгенией в 2022 году. Украинские СМИ писали, что экс-министр изменял своей жене с Павелецкой, когда еще был официально женат. По данным журналистов, брак Кулебы распался из-за измен со стороны тогдашнего министра.

Светлана Павелецкая известна как украинская бизнесвумен, недавно открывшая секс-шоп по продаже интимных товаров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.