Любовница Кулебы открыла секс-шоп, призвав недовольных «заняться сексом наедине»

Возлюбленная бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы издательница Светлана Павелецкая открыла секс-шоп в Киеве. Экс-глава украинской дипломатии стал встречаться с Павелецкой после развода с женой в 2022 году, сообщает местное издание «Страна.ua» .

В соцсетях девушка Кулебы написала пост об открытии магазина и сопроводила его своей фотографией в секс-шопе. Она также посоветовала «всем возмущающимся» ее бизнесом заняться сексом, «наедине или с партнером».

«Секс — это часть жизни, это часть ментального здоровья, это часть возрождения нашего народа. Есть люди без партнеров, есть те, кто хочет разнообразия в отношениях, есть те, для кого это — базовая необходимость», — написала Павелецкая.

«Страна.ua» 31 декабря 2021 года писала, что Павелецкая — любовница Дмитрия Кулебы. Издание утверждало, что брак министра с бывшей женой Евгенией, депутатом Киевсовета, распался из-за измен политика супруге.