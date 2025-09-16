Дефрин: Израилю может понадобиться несколько месяцев на захват города Газа

У израильских военных может уйти несколько месяцев на захват города Газа. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин, сообщает РИА Новости .

По его словам, ЦАХАЛ будет действовать в Газе, пока цели операции не будут достигнуты. Дефрин отметил, что временных рамок по захвату города нет.

Он считает, что израильским военным понадобиться несколько месяцев, чтобы взять Газу и ключевые городские центры. Также еще несколько месяцев потребуется, чтобы «зачистить инфраструктуру».

Ранее ЦАХАЛ начал операцию в секторе Газа, направленную на полное уничтожение военного потенциала палестинского движения ХАМАС и освобождение гражданских заложников. Он нанес интенсивные авиаудары по городу. За последние сутки в результате этих атак погибли как минимум 62 человека.