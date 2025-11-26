«Даже ИИ отказался бы»: Мария Захарова оценила личность фон дер Ляйен
Фото - © Министерство иностранных дел Российской Федерации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поведение и личность главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен находится «за рамками морали и ответственности».
«Искусственный интеллект отказался бы в какой-либо степени ассоциироваться с Урсулой фон дер Ляйен, потому что он бы проанализировал все и сказал, что нет, он в это не играет», — отметила Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
Руководитель Еврокомиссии десятилетиями занимается уничтожением традиционных устоев, порядков и обычаев в Европе и добивается решения собственных задач силовыми способами, не в интересах тех людей, которых она обязана представлять, подчеркнула Захарова.
По ее словам, вероятно, фон дер Ляйен стремится к сегрегации населения европейских стран на всех возможных уровнях: социальном, экономическом, этническом и религиозном.
Ранее Захарова рассказала, что европейские политики не просто обладали информацией, а активно участвовали в коррупционных схемах на Украине, ключевой фигурой которых был предприниматель Тимур Миндич.
