«Искусственный интеллект отказался бы в какой-либо степени ассоциироваться с Урсулой фон дер Ляйен, потому что он бы проанализировал все и сказал, что нет, он в это не играет», — отметила Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Руководитель Еврокомиссии десятилетиями занимается уничтожением традиционных устоев, порядков и обычаев в Европе и добивается решения собственных задач силовыми способами, не в интересах тех людей, которых она обязана представлять, подчеркнула Захарова.

По ее словам, вероятно, фон дер Ляйен стремится к сегрегации населения европейских стран на всех возможных уровнях: социальном, экономическом, этническом и религиозном.

Ранее Захарова рассказала, что европейские политики не просто обладали информацией, а активно участвовали в коррупционных схемах на Украине, ключевой фигурой которых был предприниматель Тимур Миндич.

