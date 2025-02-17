Дали всего час: Зеленского торопили с рассмотрением сделки по ресурсам Украины

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The Economist: Зеленскому дали час на рассмотрение сделки по украинским ресурсам

Руководитель американского Минфина Скотт Бессент во время поездки в Киев на прошлой неделе дал президенту Украины Владимиру Зеленскому 60 минут, чтобы ознакомиться с соглашением о передаче Вашингтону минеральных ресурсов страны. Об этом сообщает РИА Новости .

«В предложении содержалось требование минеральных богатств Украины в их полном объеме», — рассказал журналистам источник The Economist.

По имеющимся данным, на то, чтобы договориться, у Зеленского был час.

Ранее The Washington Post писал, что президент Украины отказался передавать властям США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов страны. Также Зеленский запретил своим министрам подписывать такой договор.