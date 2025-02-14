Украинский президент отказался передать властям Соединенных Штатов права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов страны, сообщает американское издание The Washington Post .

По словам конгрессменов, делегация законодателей США на Мюнхенской конференции по безопасности пыталась навязать главе киевского режима документ, по которому Вашингтон получал права на половину будущих минеральных ресурсов Украины, однако Зеленский вежливо отказался его подписать.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» передать Вашингтону редкоземельных минералов на 500 млрд долларов в качестве платы за предоставленную военную помощь. По его словам, США получит доступ к украинским полезным ископаемым вне зависимости от итогов СВО.

Американский лидер посчитал, что продолжать оказывать Киеву безвозмездную помощь «было бы глупо».