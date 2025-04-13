CNN Turk: переговоры РФ и Украины по Черному морю будут 15-16 апреля в Турции

Переговоры между представителями России и Украины по поводу безопасности судоходства в Черном море организуют 15-16 апреля в столице Турции, Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN Turk.

Переговоры организуют на территории штаба военно-морских сил Турции.

28 марта вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс говорил, что договор о прекращении огня в Черном море практически готов. Он будет касаться торговых кораблей.

После подписания документов, Россия и Украина перейдут к следующему этапу. Якобы будет прорабатываться вопрос завершения огня в рамках кризиса, добавил Вэнс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что встреча Владимира Путина и спецпосланника главы Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа стала дополнительным шагом к встрече лидеров РФ и США.