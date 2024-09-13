CNN: США убеждают Украину бить ракетами ATACMS по стратегическим целям РФ

Украина пытается получить от США разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS по российским целям, при этом Вашингтон уговаривает Киев сменить приоритет с разнородных объектов России на стратегически важные, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

«У министерства обороны ограниченный запас дальнобойных систем <…> поэтому Соединенные Штаты пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые, как полагают США, имеют небольшую стратегическую ценность», — говорится в материале иностранного СМИ.

По мнению США, наиболее подходящими целями для дальнобойных ракет являются военные корабли рядом с Крымом.

Президент США Джо Байден должен провести 13 сентября переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которых могут снять запрет Киева на использование дальнобойного западного оружия по целям в России.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что если Киев действительно получит такое разрешение, это будет означать, что страны НАТО напрямую вступают в конфликт с Россией.