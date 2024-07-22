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CNN: Байден снялся с президентской гонки не по состоянию здоровья

Американский лидер Джо Байден решил не участвовать в предвыборной гонке на пост главы государства не из-за состояния здоровья, сообщает ТАСС .

Об этом пишет CNN со ссылкой на анонимного чиновника.

Ранее Байден принял решение выйти из предвыборной гонки в США в пользу вице-президента Камалы Харрис.

Как уточняет Politico, действующему президенту Штатов представили сведения о критическом исходе выборов, проблемах в партии, уменьшении пожертвований на кампанию и т. д. После озвучивания данных аргументов и было принято указанное решение.