CNN: администрация Трампа положила конец усилиям Запада по изоляции России

Запад не преуспел в попытках организовать международную изоляцию России. Его усилиям положила конец администрация президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Как сообщает телеканал, новые американские власти разрушили единую позицию Запада по вопросам украинского кризиса. Кроме того, противоречивые действия и заявления Трампа и его команды посеяли сомнения у европейцев о готовности США защищать Европу.

CNN указывает на то, что республиканец решил отдалиться от традиционных союзников Вашингтона в пользу Москвы и российского лидера Владимира Путина.

Телеканал считает, что на фоне этого Трамп «может согласиться практически на любую сделку» по Украине с президентом РФ, даже если она не понравится Киеву и Западу.

Ранее стало известно, что 18 февраля в Эр-Рияде состоятся российско-американские переговоры. На них обсудят и восстановление отношений между двумя странами. Также на встрече поговорят о возможных переговорах по украинскому урегулированию.