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Число пострадавших при атаке Ирана по Израилю возросло до 67

Четыре баллистические ракеты, выпущенные Ираном по центральным районам Израиля, привели к госпитализации 67 человек, сообщает ТАСС .

По данным «Маген Давид адом», трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

Спасательные работы продолжаются на месте попадания ракет, где зафиксированы разрушения жилых и коммерческих зданий.

Это уже второй масштабный удар за ночь — ранее иранские ракеты поразили электростанцию в Хайфе. Израильские силы ПВО перехватили часть ракет.