Число пострадавших при атаке Ирана по Израилю возросло до 67
Четыре баллистические ракеты, выпущенные Ираном по центральным районам Израиля, привели к госпитализации 67 человек, сообщает ТАСС.
По данным «Маген Давид адом», трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы.
Спасательные работы продолжаются на месте попадания ракет, где зафиксированы разрушения жилых и коммерческих зданий.
Это уже второй масштабный удар за ночь — ранее иранские ракеты поразили электростанцию в Хайфе. Израильские силы ПВО перехватили часть ракет.