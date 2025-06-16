Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю

Центральные районы Израиля остались без электроснабжения после прямого попадания иранских ракет в электростанцию Хайфы, сообщает RT .

Как сообщает агентство Fars со ссылкой на источники в иранских спецслужбах, атака стала ответом на предыдущие удары по ядерным объектам Ирана. Взрывы зафиксированы в радиусе 100 км — от восточных окраин Тель-Авива до западных пригородов Иерусалима, включая зону международного аэропорта Бен-Гурион.

«Это не просто перебои — мы говорим о стратегическом ударе по энергосистеме», — заявил представитель Nour News, подтвердив причастность иранских сил.

По данным Tasnim, новые ракетные запуски с территории Ирана продолжаются, а система ПВО Израиля ведет интенсивный перехват целей. В ЦАХАЛе объявили экстренную тревогу, приказав населению немедленно укрыться в бункерах.

Ситуацию осложняют сообщения о повреждении резервных линий электропередач. Больницы переходят на генераторное питание, а авиадиспетчеры временно прекратили обслуживание рейсов в Бен-Гурионе. Эксперты предупреждают о рисках каскадного отключения энергосистемы, что может парализовать жизнеобеспечение миллионов израильтян.