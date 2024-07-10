Чемпионат Европы, а не Украина: в Германии расставили приоритеты

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Немецкий эксперт обвинил футбол в снижении интереса к Украине

Экс-генерал немецкой армии Роланд Катер обвинил проводимый в Германии чемпионат Европы по футболу в снижении интереса к конфликту на Украине, пишет RT .

В интервью телеканалу Die Welt эксперт заявил, что российская армия перед саммитом НАТО стала активнее применять ракеты и авиацию.

Но эта тактика не влияет на настроения в Европе, считает Катер.

«Весь мир немного потерял чувствительность. Чемпионат Европы по футболу теперь является абсолютным приоритетом. Летние отпуска вот-вот начнутся. Люди потеряли интерес к этой войне», — отметил экс-военный.

Катер также подчеркнул, что саммит НАТО в Вашингтоне может оказаться бесполезным в плане поддержки Киева.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал поставки систем ПВО на Украину.