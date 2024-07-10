Вашингтон поможет Киеву поставками ПВО
США поставят на Украину несколько систем ПВО
США поставят на Украину пять дополнительных стратегических систем ПВО,пишет газета «Известия».
Пять стратегических систем ПВО и десятки тактических систем ПВО получит Украина из арсеналов США и союзников в ближайшие месяцы.
Об этом заявил президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, сообщает издание.
Байден в Вашингтоне также выразил уверенность, что Киев при полной поддержке альянса может остановить Россию.
Ранее сообщалось о планируемой встрече Байдена и Владимира Зеленского.