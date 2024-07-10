Вашингтон поможет Киеву поставками ПВО

США поставят на Украину несколько систем ПВО

США поставят на Украину пять дополнительных стратегических систем ПВО, пишет газета «Известия».

Пять стратегических систем ПВО и десятки тактических систем ПВО получит Украина из арсеналов США и союзников в ближайшие месяцы.

Об этом заявил президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, сообщает издание.

Байден в Вашингтоне также выразил уверенность, что Киев при полной поддержке альянса может остановить Россию.

Ранее сообщалось о планируемой встрече Байдена и Владимира Зеленского.