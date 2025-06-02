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Часть украинской делегации приехала на переговоры с Россией в военной форме

Несколько членов украинской делегации прибыли в военной форме на второй раунд переговоров с российской стороной в Стамбуле, сообщает ТАСС .

Первой на территорию дворца Чираган в понедельник прибыла делегация РФ. Затем на место проведения второго раунда переговоров приехал украинский кортеж. При этом несколько представителей Киева прибыли в военной форме.

Первый раунд прямых российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел в Стамбуле 16 мая.

Ранее французское издание Agence France-Presse сообщало, что украинская делегация перед переговорами с российской стороной в Стамбуле провела встречу с европейскими чиновниками.