BZ: Киев стал более сговорчивым на переговорах в ОАЭ из-за внутренних проблем

Киевский режим стал более сговорчивым на переговорах с РФ из-за тяжелого положения дел внутри страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung.

Как пишет издание, украинское руководство испытывает ряд внутренних проблем: коррупция в Киеве, низкие показатели мобилизации и огромное давление на население из-за многодневных отключений электроэнергии в нескольких крупных городах Украины.

Отмечается, что позитивный фон недавних переговоров в Абу-Даби показывает, что на Украине впервые заговорили о болезненных компромиссах, но не обнародовали их, чтобы избежать внутриполитического ущерба.

23 января в столице ОАЭ состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы, включающей представителей России, США и Украины, посвященное вопросам безопасности. Накануне состоялся второй день переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию конфликта.

В ходе переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта обсуждались самые острые темы: территориальные вопросы на Донбассе, статус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и конкретные шаги по деэскалации, необходимые с обеих сторон.

