«Будут простыми»: Трамп охарактеризовал переговоры в Женеве по Украине

сегодня в 10:20

Трамп: переговоры в Женеве по Украине будут простыми

Американский президент Дональд Трамп уверен, что предстоящие в Женеве переговоры по урегулированию украинского конфликта будут простыми, сообщает РИА Новости .

Встреча по линии Россия — США — Украина пройдет в Женеве 17–18 февраля. Делегацию РФ представляют 20 человек.

«Это будет очень просто», — сказал Трамп.

Также лидер США призвал Украину поскорее оказаться за столом переговоров.

Ранее Трамп заявил, что предстоящие переговоры в Женеве будут значительными. Он назвал мероприятие важным.

