«Будут простыми»: Трамп охарактеризовал переговоры в Женеве по Украине
Фото - © Сайт президента России
Американский президент Дональд Трамп уверен, что предстоящие в Женеве переговоры по урегулированию украинского конфликта будут простыми, сообщает РИА Новости.
Встреча по линии Россия — США — Украина пройдет в Женеве 17–18 февраля. Делегацию РФ представляют 20 человек.
«Это будет очень просто», — сказал Трамп.
Также лидер США призвал Украину поскорее оказаться за столом переговоров.
Ранее Трамп заявил, что предстоящие переговоры в Женеве будут значительными. Он назвал мероприятие важным.
