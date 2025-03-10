Будет уговаривать США: какую выгоду хочет извлечь Киев из новых переговоров

На предстоящих переговорах в Саудовской Аравии Украина попытается склонить американскую сторону на продолжение военной и экономической помощи, сообщил РИАМО политолог и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«С одной стороны, Украина хочет неформально уговорить США продолжать все, как было (оказывать помощь — ред.), но после того, что Трамп и Зеленский наговорили друг другу, это уже невозможно. Но, например, дарить оружие не Украине, а Европе, возможно», — сказал Журавлев.

Он напомнил, что в начале СВО европейские страны передавали Украине со своих складов старое советское оружие, а ЕС получал от Штатов новое. При этом в текущей ситуации Америка заинтересована в установлении быстрого мира.

Исходя из этого, по мнению Журавлева, США будут продавливать эту линию и захотят получить встречные уступки от Украины.

«Договор по редкоземельным металлам будет, иначе для американской стороны эти переговоры вообще бессмысленные. При этом украинцы будут давить на перемирие, вот интересно, насколько американцы на это поведутся», — добавил Журавлев.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии.