На пресс-конференцию пригласили только российских и бразильских журналистов. Среди них оказалась британская журналистка, которая заняла место в заднем ряду. Поняв, что ее вычислили, она подошла к официальному представителю МИД России Марии Захаровой и представилась. Дипломат вынесла вопрос о журналистки на общее голосование. Все проголосовали за то, чтобы она осталась в зале.

Ее предупредили, что у Лаврова мало времени на ответы на вопросы, однако это не остановило британку. После завершения пресс-конференции она все равно попыталась прорваться к главе МИД России.

Саммит стран G20 прошел в бразильском Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. Российскую делегацию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Джо Байден избежал процедуры протокольного фотографирования всех представителей делегаций, чтобы якобы не встречаться с российским главой внешнеполитического ведомства. В американской администрации отвергли такую трактовку инцидента, объяснив пропуск церемонии «логистическими проблемами».

Ранее Лавров отметил, что удары ракетами ATACMS по территории Брянской области — это сигнал о том, что Запад хочет эскалации конфликта. По его словам, без участия США эта атака не состоялась бы.