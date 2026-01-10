Министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита в Киев заявил, что в текущем году Лондон выделил 200 млн фунтов стерлингов (или 268 млн долларов) на подготовку к возможному размещению войск на территории Украины, сообщает газета «Известия» .

«Министр обороны подтвердил, что на этот год выделено £200 млн, которые будут целевым образом направлены на финансирование подготовки к возможному развертыванию многонациональных сил для Украины», — говорится в коммюнике на сайте британского Минобороны.

Кроме того, выделенные средства будут использованы для обновления транспорта, систем связи, новых средств защиты от беспилотников и дополнительного оборудования, необходимого для обеспечения безопасности войск. Эти меры позволят повысить готовность войск к быстрому развертыванию в случае необходимости.

Ранее лидеры европейской «коалиции желающих» подписали в Париже декларацию по украинскому конфликту. Документ говорит о гарантиях безопасности — намерений по предстоящему размещению многонациональных сил на Украине. Но конкретные обязательства государств в нее не включены. Франция и Великобритания готовят отправку до 15 тыс. военных в ВСУ.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, западные войска на территории Украины станут законной целью России.

