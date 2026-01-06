Боссхард: Дональд Трамп откровенно недолюбливает Владимира Зеленского

По мнению отставного подполковника швейцарского Генштаба Ральфа Боссхарда, ранее занимавшего должность специального советника генсека ОБСЕ по военным вопросам, действия США в Венесуэле несут в себе скрытое послание для украинского президента Владимира Зеленского. Такое заявление Боссхард сделал в разговоре с ТАСС .

На вопрос о том, видит ли Боссхард аналогию между ситуацией в Венесуэле и отношением президента США Дональда Трампа к Зеленскому, он ответил утвердительно, подчеркнув, что Зеленский ощутит беспокойство на фоне случившегося. Эксперт считает, что Трамп откровенно недолюбливает украинского лидера.

«Зеленский наверняка будет нервничать, особенно теперь, когда его кадровые перестановки, по-видимому, вызвали недовольство даже среди украинского генералитета», — сказал эксперт.

По мнению Боссхарда, американская интервенция служит предостережением всем правительствам, проявляющим непокорность.

3 января глава США провели в Венесуэле операцию по захвату президента Николаса Мадуро, которого вместе с женой вывезли из страны на вертолете, затем пересадили на корабль и доставили в Нью-Йорк. Мадуро и его супругу обвиняют в наркотерроризме, но они свою вину не признают.

