Боррель признал, что СВО закончится при прекращении поддержки Украины

Сложно придумать иной способ быстро закончить украинский конфликт, чем перестать оказывать помощь Киеву. Об этом в интервью радиостанции RNE заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости .

Многие политики обсуждают, что имеет в виду избранный президент США Дональд Трамп, когда говорит о планах завершения украинского конфликта. Есть только один быстрый, но несправедливый и драматический способ сделать это, считает глава Евродипломатии.

«Я не могу придумать другого способа быстро закончить конфликт, кроме как прекратить помогать Украине», — добавил Боррель.

Однако такой подход может «поставить Киев на колени перед Москвой».

Также Боррель отметил, что мир живет в худших условиях, чем пять лет назад. Европе и странам Запада, по мнению политика, необходимо «проснуться» и начать работать. Положение ЕС стало неустойчивым.

Ранее Боррель усомнился, что сейчас Евросоюз смог бы помочь Украине также, как в 2022 году.