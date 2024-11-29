Боррель признал, что СВО закончится при прекращении поддержки Украины
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Сложно придумать иной способ быстро закончить украинский конфликт, чем перестать оказывать помощь Киеву. Об этом в интервью радиостанции RNE заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.
Многие политики обсуждают, что имеет в виду избранный президент США Дональд Трамп, когда говорит о планах завершения украинского конфликта. Есть только один быстрый, но несправедливый и драматический способ сделать это, считает глава Евродипломатии.
«Я не могу придумать другого способа быстро закончить конфликт, кроме как прекратить помогать Украине», — добавил Боррель.
Однако такой подход может «поставить Киев на колени перед Москвой».
Также Боррель отметил, что мир живет в худших условиях, чем пять лет назад. Европе и странам Запада, по мнению политика, необходимо «проснуться» и начать работать. Положение ЕС стало неустойчивым.
Ранее Боррель усомнился, что сейчас Евросоюз смог бы помочь Украине также, как в 2022 году.