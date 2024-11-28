Боррель усомнился, что ЕС сегодня помог бы Украине так же, как помог в 2022 году

Уходящий глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказал сомнение, что если сегодня Украина обратилась за помощью к Евросоюзу, вряд ли бы помощь оказалась бы такой же, какую оказали стране в 2022 году после начала специальной военной операции, пишет ТАСС .

Боррель высказал предположение на форуме по геополитике в Брюсселе, что если бы Киев впервые запросил помощь Евросоюза в текущем моменте, ее бы не предоставили в тех же объемах, так как как минимум две страны отказались от вооружения Украины, посчитав эту политику неправильной.

«Сегодня ответ был бы другим, потому что как минимум две страны ЕС отказались от политики вооружения Украины, потому что считают, что это неверная политика», — заявил Боррель.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что в феврале 2022 года все страны, входящие в альянс, в течение нескольких часов согласились помогать Киеву, но на данный момент ситуация изменилась.

Ранее Боррель заявил, что уже весной 2025 года замороженные средства активов России могут направить на вооружение Киева.