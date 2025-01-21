У власти в странах Европейского союза (ЕС) находятся исключительно русофобы. Причем они меньше всего думают о развитии собственных стран и о благополучии граждан, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Проще сказать, какая из стран Европы не готова раскачивать наш политический строй. У власти в нынешних странах Европейского Союза <…> исключительно русофобы, которые были туда инкорпорированы специально для борьбы против Российской Федерации», — сказал Климов.

Он добавил, что такие руководители меньше всего думают о развитии собственных стран и о благополучии граждан, во главу угла они ставят нанесение ущерба Российской Федерации. В пример Андрей Климов приводит министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. По его словам, она пренебрегла мнением граждан в пользу поддержки Украины.

Ранее сенатор Алексей Пушков отмечал, что в президенте США Дональде Трампе нет опасной русофобии, которая характерна для демократов и некоторых представителей республиканского истеблишмента, но также ничего «пророссийского» в нем не было и нет. При этом политик, в отличие от завзятых русофобов, не ненавидит РФ.