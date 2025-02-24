Более жесткий подход: СМИ прокомментировали политику Фридриха Мерца против РФ

«У него безусловно будет более жесткий подход, чем у (действующего канцлера Германии Олафа – ред.) Шольца», — написала газета Politico.

По данным газеты, Олаф Шольц действовал по отношению к России мягче и с большой осторожностью относился к киевскому режиму, и не стремился провоцировать президента РФ Владимира Путина.

Мерц высказывается в поддержку Украины. Politico назвала его подход «типичный консервативным западногерманским».

Ранее Евросоюз ввел 16-й пакет антироссийских санкций. Он отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT и запретил вещание 8 российских СМИ в Европе. Введены ограничения против 74 кораблей, которые якобы входят в «теневой флот» России. Наложены санкции на 48 физических лиц и 35 юридических.