Более 150 стран приглашены на встречу по безопасности под эгидой СБ России

Более 150 стран и 20 международных организаций пригласили на встречу по безопасности в Москву под эгидой Совбеза России, сообщает РИА Новости .

Планируется обсудить вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.

Мероприятие пройдет в Москве 27–29 мая под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

Ранее Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу подчеркнул, что страна оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии западных государств.

Президент России Владимир Путин на встрече с российскими и иностранными журналистами ночью 11 мая предложил Украине вернуться к мирным переговорам, которые Киев прервал в 2022 году. Тогда переговоры проходили в Стамбуле, Путин предлагает вернуться к данному вопросу на той же территории уже на следующей неделе — 15 мая.