Шойгу рассказал, в каком случае у РФ остается право применить ядерное оружие

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу подчеркнул, что страна оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии западных государств.

Он напомнил, что в ноябре прошлого года в Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания внесли изменения, по которым страна может применить ядерное оружие, если будет агрессия против нее или Белоруссии, в том числе с использованием обычного оружия. При этом Россия внимательно следит за европейскими военными приготовлениями.

По словам Шойгу, ядерное сдерживание работает в отношении стран и военных союзов, которые рассматривают РФ как потенциального противника, обладают оружием массового поражения или большим боевым потенциалом.

Подобные действия еще распространяются на страны, предоставляющие территорию и ресурсы для подготовки и проведения агрессии в отношении России.

«Задачи обеспечения целостности единого оборонного пространства России и Белоруссии, совместной реализации мероприятий по стратегическому сдерживанию были закреплены в принятых в декабре 2024 года Концепции безопасности Союзного государства и Договоре между Российской Федерацией и Республикой Беларусь», — отметил Шойгу в интервью ТАСС.