Богатейшая европейская страна начала готовиться к войне с Россией

Нидерланды начали подготовку к возможной войне с РФ. Страна последовала примеру остальных государств, состоящих в НАТО, рассказал Politico директор голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирал Питер Ризник, сообщает РИА Новости .

Голландия наряду с иными странами, входящими в Североатлантический альянс, пребывает в состоянии повышенной готовности. Государство хочет быть уверено, что сможет среагировать, если вдруг война Запада с Россией все же начнется.

Ризник считает, что после завершения украинского кризиса у РФ получится за короткий срок перевооружиться. После этого Москва якобы «начнет готовиться к новым боевым действиям».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует нападать на Германию. Однако подобные планы могут быть у ФРГ.