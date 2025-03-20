Захарова допустила, что Германия хочет напасть на Россию

Захарова: РФ не хочет нападать на Германию, но такие планы могут быть у ФРГ

Россия не собирается нападать на Германию, заявила офпред МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции. Дипломат, комментируя слова кандидата в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца о подготовке «противостояния с Россией», отметила, что планы по нападению могут быть только у ФРГ.

Мерц ранее призвал «готовиться к противостоянию с Россией в ближайшие годы и десятилетия». На этот счет Захарова подчеркнула, что Россия не собирается нападать на Германию, однако, исходя из заявлений вероятного будущего главы правительства ФРГ, подобные задумки могут быть у Берлина.

«Россия не собирается нападать на Германию. Если Германия заявляет такое, значит такие планы есть у Германии. Но тогда надо и вещи Берлину называть своими именами», — сказала Захарова.

Спикер дипломатического ведомства также вспомнила тезис о стремлении к историческому реваншу, «заложенному в генах» немецких политиков.

«Увы, эти тенденции раз в 100 лет берут верх над здравым смыслом и даже инстинктом самосохранения. Не так ли?» — добавила Захарова.

«Горячие головы» в Германии и по всей Европе должны понимать, что Россия будет своевременно и жестко реагировать на любые милитаристские устремления ради предотвращения угрозы своей безопасности, напомнили в МИД.