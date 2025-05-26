Богачи отдали Трампу по $1,7 млн, чтобы он накормил их «хрючевом». Фото

сегодня в 11:55

Telegraph: ужин на приеме Трампа за $1,7 млн был хуже еды в самолетах

Ужин на «эксклюзивном» приеме президента США Дональда Трампа, за приглашение на который гости платили по 1,7 млн долларов, оказался «хуже, чем еда в самолете». По словам гостей, мероприятие также омрачило короткое и «бессвязное» выступлением самого Трампа, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

В четверг, 22 мая, Трамп принял 220 гостей в своем гольф-клубе в Вирджинии. Пришедшие получили «самое эксклюзивное приглашение в мире», утверждали организаторы.

Однако многие гости оказались недовольны приемом. По словам присутствовавших, еда на вечере была неаппетитной и с минимумом овощей, а сам Трамп быстро произнес свою речь и ушел, не ответив на вопросы людей.

«Ужин на мероприятии Дональда Трампа для инвесторов в криптовалюту стоимостью 1,7 миллиона ​долларов с человека… оказался „хуже, чем еда в самолете“», — цитирует РИА Новости статью Telegraph.

Тем временем Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России.

