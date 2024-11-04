Bloomberg: в случае победы Трампа Маск станет «влиятельным другом» Си Цзиньпина

Миллиардер Илон Маск поддерживает десятками миллионов долларов предвыборную кампанию Дональда Трампа. Если он станет президентом, то бизнесмен в отношениях между США и Китаем будет выступать «влиятельным другом» главы КНР Си Цзиньпина, рассказали Bloomberg эксперты, сообщает РБК .

Маск вложил в предвыборную кампанию Трампа уже около 100 млн долларов.

У бизнесмена в лице его компаний Tesla, Space X, имеются интересы в КНР. Компании-изготовителю электромобилей дали налоговые льготы в государстве. Около 50% этих машин создают в КНР.

Также Маск сказал, что Тайвань должен контролироваться Пекином. Помимо этого, он раскритиковал увеличение в США пошлин на автомобили из КНР с 25% до 100%.

По словам экспертов, китайцы обязательно воспользуются лояльностью Маска. Через него они попробуют надавить на Трампа.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии сказал, что в случае победы отдаст высокие должности миллиардеру Илону Маску и политику Роберту Кеннеди-мшадшему. Данных о том, какие должности могут им достаться, пока нет.