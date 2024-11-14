Bloomberg: США планируют ввести санкции против России и КНДР в конце ноября

В конце ноября власти США намерены объявить о новых санкциях в отношении России и КНДР, которые коснутся танкерного флота, сообщает Lenta.ru .

«США уже работают над принятием новых санкций против танкерного флота России и Северной Кореи», — пишет агентство Bloomberg.

Эксперты полагают, что в ближайшие недели будет решаться вопрос о предоставлении Украине финансовой и военной помощи со стороны Запада, так как у действующего президента США Джо Байдена остается все меньше времени на реализацию своих планов.

Вновь избранный 47-й президент США Дональд Трамп после вступления в должность 20 января следующего года может снять часть санкций с России, наложенных ранее администрацией Джо Байдена. Какие именно антироссийские санкции может снять республиканец, читайте в материале РИАМО.