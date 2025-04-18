Bloomberg: предложение США подразумевает сохранение контроля РФ над регионами

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Соединенные Штаты выступили с предложением оставить под контролем РФ территории, которые Россия освободила в рамках украинского кризиса. Эту инициативу переговорщики от США озвучили во время встречи во Франции, рассказали Bloomberg источники в Европе, которые знакомы с ситуацией, сообщает РБК .

Еще США выступили с инициативой смягчить финансовые ограничения против РФ. Также они предлагают отказаться от принятия Украины в НАТО.

Благодаря этим предложениям получится заморозить конфликт.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями Германии, США, Франции, Великобритании и Украины. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио поделился итогами встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.