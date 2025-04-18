Политик Филиппо: переговорщики Трампа унизили президента Макрона

Представители американского президента Дональда Трампа унизили его французского коллегу Эммануэля Макрона на встрече в Париже. Переговорщики от США преподали урок мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо в социальной сети Х.

17 апреля стало унизительным днем для Макрона. Два представителя Трампа преподали главе государства урок мира во французской столице, отметил Филиппо.

В четверг в Париже были организованы переговоры между представителями ФРГ, Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, а также Украины. Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал об их итогах министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

На встрече обсуждались те же вопросы, что и на консультациях между представителями Соединенных Штатов и РФ. Речь идет, в том числе о диалоге между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Ранее SkyNews писал со ссылкой на заявление администрации президента Франции, что представители стран ЕС присоединяются к процессу завершения украинского конфликта.