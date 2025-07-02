Bloomberg: Макрон рассказал Зеленскому о непреклонности Путина по конфликту

Французский президент Эммануэль Макрон после разговора по телефону с российским лидером Владимиром Путиным связался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Париж передал Киеву условия Москвы для завершения конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Bloomberg.

Источники рассказали изданию, что во время звонка Макрон разговаривал с Зеленским о позиции Путина по украинскому конфликту. Он сказал, что мнение руководства России по поводу того, как должен завершиться кризис, не поменялось.

До этого пресс-служба Кремля сообщала, что Путин сказал Макрону про долгосрочное урегулирование украинского конфликта, которое должно устранять причины конфликта и опираться на реалии на земле.

Президенты Франции и России созвонились в первый раз за три года. Ранее вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин допустил, что Макрон понимает, насколько катастрофичное положение ВСУ на фронте и осознает, что США под руководством американского лидера Дональда Трампа поэтапно утрачивают интерес к конфликту. Французский президент при этом хочет казаться победителем.