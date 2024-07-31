Блинкен опроверг причастность США к убийству главы политбюро ХАМАС

Блинкен: США не знали о подготовке к убийству главы политбюро ХАМАС Хании

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка не имеет никакого отношения к убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает РИА Новости .

Израиль также опроверг свою причастность к случившемуся. Страна отказалась взять на себя ответственность за ликвидацию Хании вслед за США.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что ответственность за убийство Хании лежит на США и Израиле. По данным представителя движения ХАМАС в Ливане Махмуда Таха, Вашингтон согласовал ликвидацию главы политбюро в Иране.

Позднее в ХАМАС заявили, что будут мстить за гибель Хании Израилю. Исмаил Хания приехал на инаугурацию нового иранского президента Масуда Пезешкиана 30 июля, но уже 31 июля его убили.