В ХАМАС пообещали отомстить Израилю за убийство Хании

Организация ХАМАС пообещала дать ответ Израилю на уничтожение главы их политбюро Исмаила Хании, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя движения в Алжире Юсефа Хамдана.

Он отметил, что даже после убийства политического деятеля планы организации по отношению к Израилю не изменятся. Тель-Авиву придется «заплатить цену» за это преступление и прочие совершенные против народа действия.

Хания приехал на инаугурацию нового иранского президента Масуда Пезешкиана 30 июля. По словам ХАМАС, уже 31 июля после мероприятия глава политбюро Исмаил Хания был убит в результате атаки Израиля.

Ранее агентство Mehr сообщало, что глава политбюро ХАМАС принял «мученическую смерть». В ходе нападения на политика также погиб один из его телохранителей.