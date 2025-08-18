Bild*: «болезненный» мир на Украине станет альтернативой «затяжной войне»

Мирная сделка по завершению конфликта на Украине может быть «болезненной» для Киева, но она станет альтернативой «затяжной войне», сообщает «Bild на русском»* .

По данным издания, если в понедельник переговоры украинского президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом пройдут хорошо, то уже через несколько дней может состояться трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина.

Это событие в свою очередь может послужить началом мирной сделки по украинскому вопросу. Однако для урегулирования конфликта сторонам придется идти на уступки.

Так, например, Трамп согласился на предоставление гарантий безопасности Украине со стороны США, хотя раньше его позиция была другой. Однако он не готов вводить на территорию Украины американские войска. Bild* утверждает, что туда в конечном счете могут отправиться немецкие солдаты.

Но самый острый вопрос касается территорий. Трампу нужно от Зеленского принципиальное согласие на «обмен территориями». Между тем Россия требует полный контроль над Донбассом и другими освобожденными территориями. В обмен она обещает не нападать ни на Украину, ни на другую страну Европы.

В понедельник Зеленский уже прилетел в Вашингтон, чтобы встретиться с Трампом. Переговоры начнутся в 20:15 по местному времени (03:15 мск).

* «Bild на русском» признан в России иностранным агентом.