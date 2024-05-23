Без майдана и второго фронта: премьер Грузии о будущем страны
Премьер Грузии выступил против украинизации страны
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выступил против украинизации страны на фоне призыва Венецианской комиссии отменить закон об иноагентах, пишет РИА Новости.
«Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут „майдан“, мы не хотим, некоторые хотят второй фронт, мы не хотим», — заявил глава правительства в эфире грузинского Первого канала.
Он отметил, что власти страны не должны допустить «украинизации» Грузии, а для этого необходима «защита государственного суверенитета и безопасности страны».
Парламент Грузии в минувший вторник принял закон «О прозрачности иностранного влияния» на фоне уличных беспорядков с участием западных дипломатов.