Без майдана и второго фронта: премьер Грузии о будущем страны

сегодня в 04:29

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выступил против украинизации страны на фоне призыва Венецианской комиссии отменить закон об иноагентах, пишет РИА Новости .

«Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут „майдан“, мы не хотим, некоторые хотят второй фронт, мы не хотим», — заявил глава правительства в эфире грузинского Первого канала.

Он отметил, что власти страны не должны допустить «украинизации» Грузии, а для этого необходима «защита государственного суверенитета и безопасности страны».

Парламент Грузии в минувший вторник принял закон «О прозрачности иностранного влияния» на фоне уличных беспорядков с участием западных дипломатов.