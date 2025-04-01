Бербок призвала США согласовать сделку по украинским ресурсам с ЕС

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила с заявлением, в котором выдвинула США требования. Она считает, что Вашингтон должен согласовать сделку по украинским металлам с законодательной системой ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Бербок выступила на пресс-конференции. Когда ей задали соответствующий вопрос, она заявила, что Соединенным Штатам следует согласовать сделку по украинским металлам с ЕС, потому что «это наш европейский континент».

Также по ее словам, переговоры Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта «зашли в тупик».

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому последствия при отказе от сделки по металлам. По его словам, такой шаг приведет Украину к «большим проблемам».