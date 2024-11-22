Бербок обвинила Россию в подрыве мира в Европе

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия якобы подрывает мир в Европе. При этом она признала РФ частью европейской семьи, сообщает РИА Новости .

Подобное заявление Бербок сделала на конференции по климату в Баку. По ее словам, на европейском континенте уже на протяжении тысячи дней нарушен мировой порядок. Бербок сказала, что в этом якобы виновата Россия.

Кроме того, глава МИД ФРГ обвинила РФ в ведении гибридной войны, имея в виду другие страны Европы. Она заявила, что это касается кибератак и отправок посылок со взрывчатыми веществами.

В Кремле несколько раз подчеркивали, что Россия не представляет никакой угрозы, но не оставляет без внимания агрессивные действия, направленные на подрыв нацбезопасности.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разрешение Запада на удары его дальнобойным оружием по России подтвердили намерения НАТО воевать против РФ. По его словам, Москва даст на это «более мощный» ответ.